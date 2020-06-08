تبوك 16 شوال 1441هـ الموافق 8 يونيو 2020م واسأطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك 4 عيادات بيطرية متنقلة مجهزة بكامل الأدوات اللازمة لاستخدامها في خدمة مربي الماشية في مواقعهم بمختلف المحافظات بالمنطقة .وأوضح مدير عام فرع الوزارة بتبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن توفير هذه العيادات المتنقلة يأتي كدعم من الوزارة ممثلة في وكالة الثروة الحيوانية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، مشيراً إلى أن العيادات المتنقلة تهدف لرفع مستوى الخدمة البيطرية المقدمة للمواطنين في مواقعهم والمساعدة كذلك في تنفيذ خطط الكشف والاستقصاء للأمراض الحيوانية في المنطقة بما يعود بشكل إيجابي وسريع في سرعة التعامل مع الحالات المرضية والبلاغات التي يستقبلها الفرع والمكاتب والوحدات التابعة له بالمنطقة.// انتهى //21:14ت م0218