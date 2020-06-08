القاهرة 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول آخر تطورات القضية الليبية، بالإضافة إلى بحث الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له بأن الرئيس السيسي استعرض خلال الاتصال موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، والذي جسدته بمبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة في ليبيا، والمتّسقة مع الجهود الدولية المتعددة ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على المؤسسات الوطنية الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تسهم في تأجيج الأزمة، والانعكاسات السلبية لذلك على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.وأشار راضي إلى أن الرئيس الروسي أشاد من جانبه بمبادرة "إعلان القاهرة" من حيث توقيت طرحها، والإطار الشامل لها الذي يقدم طرحًا متكاملًا وبناءً لتسوية الأزمة، الأمر الذي يمنح قوة دفع للعملية السياسية فيليبيا.وأوضح المتحدث أن الرئيسين تطرقا خلال الاتصال أيضًا إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، ومشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.// انتهى //21:43ت م0219