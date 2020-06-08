واشنطن 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الأرجنتيني فيليب سولا، سبل تعزيز استجابة الأرجنتين لوباء كوفيد-19.كما ناقش الجانبان ملفاتٍ عدة، شملت الجهود الإقليمية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا، والتنمية الاقتصادية الإقليمية، إضافةً إلى المفاوضات الأرجنتينية المستمرة بشأن الديون على البلاد.// انتهى //22:06ت م0223