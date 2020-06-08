سياسي / وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره الأرجنتيني عدداً من القضايا المشتركة
الاثنين 1441/10/16 هـ الموافق 2020/06/08 م واس
واشنطن 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس
بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الأرجنتيني فيليب سولا، سبل تعزيز استجابة الأرجنتين لوباء كوفيد-19.
كما ناقش الجانبان ملفاتٍ عدة، شملت الجهود الإقليمية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا، والتنمية الاقتصادية الإقليمية، إضافةً إلى المفاوضات الأرجنتينية المستمرة بشأن الديون على البلاد.
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