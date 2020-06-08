الأمم المتحدة 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسدعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى الإدارة الفعّالة لمصايد الأسماك التي تؤدي إلى تعزيز مخزونات الأسماك أو إعادة بنائها، وتهديد عدم تطبيق هذه الإجراءات لاسهامات المصايد في الأمن الغذائي وسبل العيش.وأوضحت المنظمة، في تقرير جديد صادر عنها اليوم، حول حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية لعام 2020، أنه يعتمد أكثر من 3 مليارات شخص في العالم على الأسماك للحصول على البروتين الحيواني الحيوي، مشيرة إلى أن استهلاك الفرد من الأسماك في جميع أنحاء العالم سجّل رقماً قياسياً جديداً بلغ 20.5 كيلو غراماً سنوياً.وأفادت، أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج الأسماك إلى 204 مليون طن في العام 2030، أي زيادة بنسبة 15% عن عام 2018، مع زيادة حصة تربية الأحياء المائية من هذا الإنتاج، والتي تبلغ حاليا 46%.وأشارت المنظمة إلى استناد تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية إلى معلومات سُجّلت قبل انتشار جائحة كورونا، ويُعتقد أن نشاط الصيد العالمي قد انخفض بنحو 6.5% نتيجة للقيود ونقص العمالة بسبب حالة الطوارئ الصحية التي فُرضت لاحتواء الجائحة.// انتهى //22:08ت م0224