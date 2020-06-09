واشنطن 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم، انزلاق طائرة شحن عسكرية أمريكية خارج مدرج في قاعدة "التاجي" في العراق.وأوضحت الوزارة أن الطائرة من طراز (C-130) قد انزلقت أثناء هبوطها على مدرج داخل القاعدة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين عسكريين، أن الطائرة ارتطمت بحاجز خلال الهبوط، بعد تجاوزها المدرج، وأن هناك معلومات عن أربع إصابات ولكن لا معلومات عن حدوث وفيات.// انتهى //00:58ت م0262