سكاكا 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، تعازيه للمستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني في وفاة والدته " رحمها الله ".جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالدكتور أحمد السناني، داعيا سموه لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.من جانبه أعرب الدكتور السناني باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//01:02ت م0263