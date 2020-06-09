الخرطوم 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واساعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الاثنين تسجيل 161 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد-كوفيد 19 خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان لها انه تم تسجيل ايضا خلال ال24 ساعة الماضية 13 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 372 حالة.وأعلنت عن ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 6242 حالة فيما تماثلت 45 حالة مصابة للشفاء لتبلغ عدد حالات الشفاء 2059 حالة.// انتهى //04:07ت م0269