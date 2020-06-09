الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ ملك الأردن بـذكـرى يـوم الـجـلــوس.خالد الفيصل يعزي أسرة النهاري.أمير الرياض يستقبل مدير الشؤون الصحية.أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة الطوارئ ويدشن مبادرة «دعم ووقاية».أمير الشمالية يرأس اجتماع الإدارات الحكومية لمبادرة «جاهز».محمد بن عبدالعزيز يلتقي رئيس جامعة جازان ومدير المرور الجديد.أمير تبوك يلتقي مديرَي فرع الشؤون الإسلامية ومطار الأمير سلطان.أمير الشرقية ينوه بقفزات المملكة في المؤشرات الرقمية.أحمد بن فهد يلتقي مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالشرقية.اجتماعية الشورى تناقش التقرير السنوي لرعاية ذوي الإعاقة.توصيات شورية لتحفيز المدربين وقبول المتدربين بطب وجراحة العيون.جوازات الرياض: استقبال المراجعين يكون بموعد مسبق.7950 مرافعة كتابية وجلسة مرئية وصدور 550 حكماً في اليوم الأول للتقاضي الإلكتروني.مركز 937 يستقبل مليونين ونصف مليون اتصال خلال مايو.السديس يدشّن الباب القبلي للمسجد النبوي.الضمان الصحي يُطلق مبادرة تأجيل سداد الأقساط التأمينية.نتنياهو: مخططات الضم لا تشمل دولة فلسطينية.الأميركيون يتحدون ضد العنصرية.ماكرون يطالب الحكومة بمعالجة عنف الشرطة.تركيا تـعتـقـل 149 شخصاً بحجة صلتهم بغولن// يتبع //07:30ت م0005