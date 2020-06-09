طرابلس 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، على بيان القيادة العامة للجيش، واتهامها تركيا باستغلال عضويتها في حلف شمال الأطلسي للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن يكون لباقي دول الحلف أية مصلحة في ذلك، متسائلة عما إذا كان أعضاء الحلف مستعدين للتورط في حرب لدعم تركيا في مؤامراتها، والتي تخدم مصلحتها فقط بما يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ودول حوض البحر المتوسط.ونقلت مناشدات وزارة الداخلية والبعثة الأممية للمواطنين من مغبة التسرع بالعودة إلى منازلهم في مناطق جنوب طرابلس نظرًا لوجود ألغام في الشوارع والمنازل، مشيرة إلى مقتل 7 مواطنين وإصابة آخرين جراء انفجار الألغام .وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، إذ استمرت العمليات العسكرية في شرق مصراته ومنطقة أبو قرين والهيشة الجديدة وغرب سرت، مبينة تصدى قوات الجيش لقوات الوفاق وإسقاط طائرة مسيرة تركية غرب سرت ، كما صد الجيش حشدًا لقوات الوفاق والجماعات والمرتزقة الموالين لها من سوريين وأتراك من أجل السيطرة على سرت ومن ثم قاعدة الجفرة .وتناولت الصحف تشديد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، آلان بوجيا على ضرورة المشاركة الجادة من طرفي الصراع الليبي في محادثات (5+5)، برعاية البعثة الأممية، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي والتزام الطرفين بحماية المدنيين، وذلك خلال اتصاله مع وزير الخارجية محمد سيالة.وتطرقت الصحف لتعبير مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للرئاسة الأمريكية، عن أمله في أن تؤدي المبادرة المصرية الأخيرة بشأن الأزمة الليبية إلى قف لإطلاق النار.وعرجت صحف ليبيا على اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكل من الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية، وبحث معهما تطورات الأزمة في ليبيا، إذ أكدوا تصميمهم المشترك على ضمان إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن ، مرحبين بالمبادرة المصرية للحل الصراع في ليبيا، مشدين بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر في هذا الاتجاه.// انتهى //08:17ت م0011