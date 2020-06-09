إسلام آباد 17 شوال 1441 هـ الموافق 9 يونيو 2020 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي التزام بلاده بدعم جهود السلام بالمنطقة، كونها دولة مسؤولة تعي جيداً التزاماتها ومسؤولياتها بالمنطقة.ورفض قريشي تصريحات وزير الداخلية الهندي أميت شاه الذي قال إن بلاده قادرة على شن غارة جوية في أي وقت داخل باكستان للدفاع عن مصالحها الإقليمية، مشيراً إلى أن مثل هذه التهديدات غير المسؤولة من جانب وزير هندي لا تخدم جهود السلام.وقال قريشي إن باكستان قادرة على الدفاع عن سيادتها، وأن أي عدوان من جانب الهند سيتم التعامل مع بقوة، ويجب على المسؤولين الهنود التركيز على التحديات الداخلية والمشاكل التي يواجهها الشعب الهندي مثل الفقر والبطالة وضمان حقوق الأقليات الدينية والكف عن انتهاك حقوق الشعب الكشميري بدلاً من تهديد الدول المجاورة.وأضاف أنه يجب على وزير الداخلية الهندي أن يبرر لشعبه أسباب فشل الحكومة الهندية في استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الصينية قبل أيام في منطقة "لداخ" الحدودية، بدلاً عن التلويح بالدخول في مغامرات مع باكستان.وأشار قريشي إلى أن الهند تثير التوتر بالمنطقة، في الوقت الذي تبذل فيه باكستان جهوداً مخلصة لإنجاح عملية السلام بأفغانستان.// انتهى //12:42ت م0055