الجزائر 17 شوال 1441 هـ الموافق 9 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم استقبال رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة جون ديروشر بقصر المرادية الرئاسي، مشيرةً إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا والمنطقة عموماً.ونوهت بمحادثات وزير الخارجية صبري بوقادوم، هاتفياً حول تطورات الملف الليبي مع نظرائه في المملكة ومصر وتونس وليبيا، والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.وأخبرت عن اقتحام، أكثر من سبعين مستوطناً إسرائيلياً باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، مدعومين بشرطة الاحتلال التي توفر لهم الغطاء الأمني.ونقلت صحف الثلاثاء ما كشفت عنه دراسة أوروبية نشرت أمس، من أن إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها مختلف الدول لمواجهة انتشار فيروس كوفيد ـ 19 على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، أثبتت فعاليتها في السيطرة على الجائحة وسمحت بتفادي وفاة 3,1 مليون شخص في 11 بلد أوروبي.// انتهى //12:45ت م0056