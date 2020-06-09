الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسيبحث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأخير فترة الانتقالات الصيفية التي من المقرر أن تفتح في وقت لاحق من الشهر الحالي، لتصبح بين أغسطس وأكتوبر بعد التعديل الذي فرضه فيروس كورونا المستجد على الموسم الحالي.وعلقت منافسات كرة القدم في إنجلترا بدءاً من مارس بسبب تفشي "كوفيد-19"، ومن المقرر أن تستكمل المراحل التسع المتبقية من الموسم (إضافة إلى مباراتين مؤجلتين)، في 17 يونيو.وعاودت البطولات تدريجا استئناف موسم 2019 - 2020 خلف أبواب موصده بوجه المشجعين وفي ظل إجراءات وقاية صحية صارمة للحد من احتمال التقاط عدوى الفيروس، وكانت ألمانيا أول بطولة أوروبية كبرى تستأنف منافساتها في 16 مايو الماضي، على ان تليها إسبانيا في 11 يونيو، وإنجلترا في 17 منه وإيطاليا في 20 يونيو.في المقابل، كانت فرنسا الوحيدة بين البطولات الكبرى التي اختارت في أواخر أبريل إنهاء الموسم مبكراً وتتويج باريس سان جرمان بطلاً.وفتحت أمس الإثنين فترة الانتقالات في كرة القدم الفرنسية لكن بين الأندية المحلية فقط، على أن يكون تحديد فترتها بين الأندية في فرنسا وتلك خارج البلاد، مرتبطاً بتحديد فترات الانتقالات في القارة.// انتهى //12:46ت م0057