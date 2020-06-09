الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأنشأ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم صندوق إغاثة بقيمة 100 مليون ريال برازيلي (20.74 مليون دولار) لمساعدة أندية الدرجة الأولى للتغلب على الآثار المالية لجائحة كوفيد-19.وقال الاتحاد البرازيلي في بيان: إنه سيخصص 15 مليون ريال لأندية دوري الدرجة الثانية.وتوقف النشاط الكروي منذ مارس بسبب الجائحة بينما تعاني الأندية في التعامل مع خسارة إيرادات أيام المباريات وبيع التذاكر.وسبق للاتحاد البرازيلي أن منح 19 مليون ريال للأندية في الدرجتين الثالثة والرابعة في منافسات الرجال إلى جانب الدرجتين الأولى والثانية في منافسات السيدات.// انتهى //12:52ت م0059