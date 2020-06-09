الخرطوم 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ترحيب مجلس الوزراء السوداني بقرار مجلس الأمن الدولي تشكيل البعثة السياسية للأمم المتحدة للسودان، عادًا الخطوة نصرًا كبيرًا للسودان وللجهود التي بذلت على كل المستويات.وأخبرت عن بدء السودان مفاوضات للحصول على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، لكنه لجأ إلى صيغة “البرامج غير الممولة” للحصول على الدعم دون أن يتسبب إدراجه في “لائحة الإرهاب” إلى منع التعاون.وأشارت صحف الثلاثاء إلى اعتقال جيش الاحتلال 30 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم فتاة وثلاثة فتية بعد اقتحام منازلهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق.وسلطت الضوء على استمرار سعر الليرة السورية بالهبوط أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي دفع الكثير من أصحاب المحالات التجارية إلى إغلاق محلاتهم، أو عدم بيعهم بضائع بسبب صرف الدولار.وعرجت صحف السودان على اتصال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بكل من الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية، وبحث معهما تطورات الأزمة في ليبيا.// انتهى //12:56ت م0060