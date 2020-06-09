بيروت 17 شوال 1441 هـ الموافق 9 يونيو 2020 م واسواصل الطيران التجسسي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق عدد من المدن والقرى اللبنانية خارقًا بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والشوف، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة باتجاه الأراضي المحتلة.وخرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.وأشار البيان إلى أن طائرة تجسس إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الجنوبية، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المكوذرة باتجاه الأراضي المحتلة، فيما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة.// انتهى //13:00ت م0061