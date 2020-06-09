نجران 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلاً بالفريق الكشفي التطوعي اليوم مبادرة " كن آمناً.. دوائك حتى بيتك" بالتعاون مع مستشفى الملك خالد بنجران، وذلك بمتابعة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي،و بمشاركة 28 متطوعا تم توزيعهم على .وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم نجران عبده محمد عطيف، أن المبادرة التي يشارك فيها 28 متطوعاً موزعين على سبعة مراكز صحية تشمل أغلب أحياء المدينة بهدف إيصال الدواء إلى منازل المستفيدين لتخفيف أعداد المراجعين لصيدليات المستشفى والمراكز الصحية التابعة لها، ومد يد العون للعجزة وكبار السن والنساء والأرامل، وإيصال الخدمة لهم إلى مقار سكنهم،وذلك بعد طلب الدواء من قبل المستفيد من تطبيق وزارة الصحة "مكفي"، حيث يتم إعداد الدواء وتجهيزه من قبل موظفي صيدلية المستشفى وتعليبه في أكياس معقمة ليتم بعدها التواصل من قبل أعضاء الفريق الكشفي التطوعي مع المستفيد وإيصال الدواء المخصص له.// انتهى //13:02ت م0062