سكاكا 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، على متابعة تطبيق احترازات العمل في جميع الإدارات الحكومية والقطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة ، من أجل صحة وسلامة الجميع .جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، عبر الاتصال المرئي، بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.واطلع سموه في بداية الاجتماع على نتائج الاجتماعات السابقة وما تم تنفيذه من توصيات حيالها، كما استمع سموه لإيجاز من محافظي المحافظات عن سير العمل فيها والإجراءات الوقائية المتخذة المطبقة بعد العودة التدريجية للموظفين ومدى الالتزام بخطة العودة المعدة سابقاً، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.كما استعرض أعمال اللجان في مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة، مستمعاً سموه لشرح عن أعمال تلك اللجان، وأكد سموه على متابعة أعمال اللجان من قبل وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز .ودعا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين" حفظهما الله " وأن يدفع البلاء عن الجميع.// انتهى //13:06ت م0065