المنامة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,281.11 بارتفاع قدره 3.90 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 591.89 بارتفاع قدره 0.19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و100 ألف و802 سهم بقيمة إجمالية قدرها مليون و47 ألفا و759 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 109 صفقات.// انتهى //16:31ت م0127