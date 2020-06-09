الجزائر 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسرحبت الجزائر، اليوم، على لسان الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أن بلاده تشجع كل مبادرة الغاية منها حقن دماء الليبيين، أيا كان مصدرها .وأشار بلعيد إلى وجود تنسيق وتشاور "شبه يومي" بين وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ونظرائه وزراء الخارجية في دول المنطقة حول كل ما يتعلق بتطورات الملف الليبي .وذكّر بأن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف لأنها ترغب في لعب دور الوسيط الذي يسعى للجمع بين الفرقاء دون أن ينحاز إلى طرف على حساب طرف آخر أو أن ينتظر أمورا أخرى متعلقة بتطور الوضع العسكري في الميدان .// انتهى //16:34ت م0128