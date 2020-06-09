بروكسل 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسجدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بمرجعيات وثوابت مؤتمر برلين حول ليبيا بوصفه الإطار الأمثل لحل الأزمة .وحول المبادرة المصرية بالشأن الليبي، اعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن تشجيع الاتحاد الأوروبي لجميع المبادرات التي تتوافق مع خط مؤتمر برلين، وإن المبادرة المصرية "إيجابية" لأنها لا تتعارض مع توصيات هذا المؤتمر .وقال نكرر : إنه لا يوجد بديل لأي حل لا يعكس توصيات مؤتمر برلين لأنها توصيات اعتمدها قرار صادر عن مجلس الأمن، ويجب الدفع لاستئناف حوار "خمسة زايد خمسة "بين الأطرف الليبية والمفاوضات في إطار الأمم المتحدة.// انتهى //16:36ت م0130