القاهرة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى اغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين المحليين.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر2 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 583 مليار جنيه، وسط عمليات تداول بلغت نحو 7ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 75ر0 % ليبلغ مستوى 04ر11063 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الضغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 73ر0 % ليبلغ مستوى 42ر1277 نقطة، وأضاف مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا نحو 18ر0 % ليبلغ مستوى 76ر 2044 نقطة.// انتهى //16:40ت م0132