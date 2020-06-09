بريدة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بقاعة الاستقبال الرئيسة بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , رابطة التطوع الصحي بالقصيم , بالتعاون مع رابطة التطوع بالإمارة ومركز التطوع الصحي بالتجمع الصحي بالقصيم ، بهدف تنظيم العمل التطوعي الصحي في المنطقة , بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان , والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشايع , ومدير الشؤون الصحية المكلف أيمن الرقيبه , وأمين رابطة التطوع بإمارة المنطقة سفيان الربيش , وممثلي الجهات الحكومية الصحية والمتطوعين والمتطوعاتوشاهد سموه عرضاً مرئياً عن تجربة أحد المتطوعين الصحيين وتنوع العمل ورغبة العديد من أبناء الوطن بممارسة هذه المهنة , ثم ألقى رئيس التجمع الصحي بالمنطقة كلمة ثمن فيها وقفة سمو أمير منطقة القصيم وتشجيعه للعمل التطوعي , مشيراً إلى أن منطقة القصيم تسير وفق العديد من الخطوات الموفقة تجاه التطوع الصحي , مؤكداً أن عدد المتطوعين الصحيين بالمنطقة وصل إلى 230 متطوعاً ومتطوعة جميعهم اجتازوا البرنامج التخصصي بممارسة العمل التطوعي الصحي , مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه ودعمه الدائم للعمل التطوعي .وأكد سمو أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه كثيراً برابطة التطوع الصحية بمنطقة القصيم التي يبلغ عدد المتطوعين والمتطوعات بها ما يقارب 2300 متطوع ومتطوعة للانضمام إلى رابطة التطوع بالمنطقة التي تقوم بأعمال إنسانية وخيرية ووطنية عظيمة في ظل هذه الظروف الصعبة , مشيراً سموه إلى أننا تعودنا من أبطال الصحة في جميع أرجاء الوطن بل وفي الدول المتقدمة خارج الوطن التضحيات واعتبار مهنة الطب عملاً إنسانياً لا يقتصر على دين أو جنسية أو عرق وكما يطلق عليهم أنهم بلسم شافٍ للمريض , مبيناً سموه على أن إطلاق رابطة التطوع الصحية يأتي تفعيلاً لمبدأ التعاون بين أفراد المجتمع ، واستجابة لرغبات المتطوعين من ممارسين صحيين ومتخصصين في مجالات داعمة في التطوع الصحي ؛ وتعزيزاً لتنظيم العمل التطوعي الصحي بالقصيم .ودعا سموه الراغبين من المتطوعين والمتطوعات في تقديم الخدمات الصحية والداعمة، تطوعًا لخدمة الوطن إلى الالتحاق في هذه الرابطة من خلال الاستفادة من منصة التطوع الصحي بوزارة الصحة وتفعيلها بما يحقق الأهداف المنشودة بالمنطقة ، مشيراً إلى أن هذه الرابطة تعد ضمن الجهود المبذولة في منطقة القصيم في سبيل الارتقاء بمسيرة التطوع الصحي ، ولتحقيق أهداف التطوع في رؤية المملكة 2030، سائلاً الله التوفيق للجميع وأن تحقق هذه الرابطة أهدافها الإنسانية والخيرية التي أنشئت من أجلها, وأن يبارك بالجهود ويوفق الجميع لكل خير.// انتهى //16:45ت م0134