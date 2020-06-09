الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأضاف تطبيق "توكلنا" تصريح "طالب"، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، تيسيراً على الطلاب؛ حتى يتمكنوا من الحصول على التصريح لحضور وأداء الاختبارات في المقرات، وتتولى الهيئة مسؤولية رفع التصاريح للطلاب عبر التطبيق، الذي يجب عليهم التسجيل في تطبيق توكلنا؛ للاستفادة من التصريح.وتشير الهيئة إلى أن مدة التصريح الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة، هي نفس المدة المحددة للطلاب من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.ويعد التصريح جواز المرور النظامي للطلاب، فمن خلاله يستطيع الطالب أن يحصل على تصريح مؤقت للسائق الذي يتعامل معه لإيصاله إلى مقر الاختبار.بدوره قدم معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، شكره للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، على ما قدمته من دعم لمشروع التحول الرقمي، وتفعيل الشراكة مع الهيئة في وقت وجيز، معبراً عن تقديره لمبذول من جهود كان لها أثرها الإيجابي في التيسير على الطلاب، في تنقلاتهم، وتمكنهم من أداء الاختبارات في المقرات.وكانت المملكة قد أطلقت – ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي- تطبيق "توكلنا"، الذي يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس "كورونا " المستجد، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، بأن تقوم الجهات الحكومية بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، ويأتي ذلك أيضاً في إطار التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.// انتهى //16:55ت م0137