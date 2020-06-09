تبوك 17شوال 1441هـ الموافق 09 يونيو 2020م واسنفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم, محاضرة تدريبية عن "أساسيات التصوير وتوثيق الحوادث" من خلال التصوير الفوتوغرافي التي استهدف 30 متدربًا من منسوبيها في جميع إدارات المنطقة ومحافظاتها وذلك من خلال الاتصال المرئي.وهدفت المحاضرة لتدريب المختصين من منسوبي الدفاع المدني على توثيق الحوادث وتنمية المهارات الأساسية والتقنيات اللازمة للحصول على نتائج احترافية، من خلال رفع المستوى التقني والفني وتقديم تعريفات بأنواع الكاميرات وكيفية التوثيق الاحترافي في المواقع المحترقة والأخطاء الشائعة في التصوير الفوتوغرافي وأنواع العدسات المستخدمة.فيما أوضح مدير إدارة التحقيق بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المقدم عبدالرحيم حمود البلوي أن هذا البرنامج يُعد الثاني لمصورين الدفاع المدني على مستوى المنطقة بعد البرنامج التدريبي الأول في العام الماضي, مشيرًا إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة الإدارة لتطوير مستوى أداء منسوبيها بالتنسيق مع إدارة العلاقات والإعلام بمديرية المنطقة.// انتهى //16:56ت م0139