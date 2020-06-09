الجزائر 17 شوال 1441 هجري الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا لدى وزارة الصحة والسكان في الجزائر جمال فورار اليوم تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10382 حالة.وأضاف في مؤتمر صحفي ان هناك 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 724 وفاة، مشيراً إلى تماثل 152 حالة للشفاء ليصل العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى 6951 حالة.// انتهى //19:14ت م0179