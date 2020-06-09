طريف 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسشرعت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم في تطهير وتعقيم عدد من الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية مؤخرًا لمواجهة فايروس "كورونا "، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية و التوعية المستمرة.وبينت البلدية أنها ستواصل خطتها وآلية استمرارها للحد من جائحة كورونا، حيث جرى تشكيل فرق عمل لمتابعة ذلك، وإعداد خطة كاملة بصفة يومية لتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمين في المواقع كافة.// انتهى //19:16ت م0180