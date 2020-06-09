طريف 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واستواصل بلدية طريف بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات ـ قسم النظافة، حملتها التصحيحية لمعالجة التشوه البصري، التي تهدف من خلالها إلى تنفيذ جميع الخدمات البلدية، من خلال إزالة مخلّفات البناء والمواد الصلبة داخل الأحياء، ونظافة الساحات ونظافة المرافق العامة في الشوارع، بالإضافة إلى الكنس الآلي واليدوي بالشوارع الرئيسة.وتقوم إدارة الخدمات ( قسم الزراعة ) بأعمال صيانة ونظافة وتحسين الحدائق والجزر الوسطية والساحات العامة، فيما تقوم فرق صيانة الكهرباء الذاتية بالبلدية بصيانة الإنارة بشكل مستمر لمعالجة التشوه البصري وجميع مظاهره، بالإضافة لصيانة المجسمات الجمالية في الميادين والطرقات، ودهان الأرصفة ، وصيانة وتركيب الأرصفة حول منازل المواطنين في عدد من الأحياء وفق الخطط المرسومة والجاري تنفيذها ، كما تنفذ العديد من الإجراءات الاحترازية برش المبيدات والتعقيم والتطهير للأماكن العامة وحاويات النظافة، ضمن أعمال الإصحاح البيئي.وأكدت البلدية أن الجولات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //19:25ت م0183