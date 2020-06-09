لاهاي 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أن علي كوشيب، زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، سلّم نفسه ويواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان.وأكدت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في بيان أن كوشيب بات موقوفاً لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعا في جمهورية إفريقيا الوسطى بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل 2007" موضحة أن "أول مثول لكوشيب" أمام المحكمة الجنائية الدولية "سيحصل في أقرب وقت ممكن".وكوشيب متّهم بخمسين جريمة حرب وضد الإنسانية، ارتُكبت في إطار نزاع دارفور بين عامي 2003 و2004 بينها جرائم قتل واغتصاب ونهب وتعذيب.وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في العام 2003 بين السلطة المركزية والمتمردين المتحدرين من أقليات اتنية، إلى مقتل ما لا يقلّ عن 300 ألف شخص وتشريد الملايين، وفق الأمم المتحدة.// انتهى //19:33ت م0185