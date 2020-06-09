عام / سمو أمير منطقة القصيم يرأس غداً جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثانية
الثلاثاء 1441/10/17 هـ الموافق 2020/06/09 م واس
بريدة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة بعد غدٍ جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثانية ، وذلك في مقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة.
وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس سيناقش -عبر الاتصال المرئي عن بُعد- مع أعضاء مجلس المنطقة والأهالي والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالمنطقة التدابير والإجراءات الاحترازية الحالية والجديدة لمكافحة جائحة كورونا ، مشيراً إلى أن الجلستين سيُطرح فيهما عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلستين بما يخص المنطقة.
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19:36ت م
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