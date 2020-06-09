رفحاء 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واستنفذ بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم الزراعة تقليم وتكريب النخيل والأشجار في الحدائق والشوارع ضمن حملة معالجة التشوه البصري، وذلك لتحسين المشهد الحضري للمحافظة، إضافة لمعالجة المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومرافق الطرق بالقص وإزالة الأعشاب الضارة والصيانة العامة.وبيّنت البلدية أن لديها برامج صيانة دورية تقوم بها، منها إزالة الأجزاء الجافة والمتشابكة والقريبة من سطح التربة ، كما أن التقليم يتيح وصول الضوء إلى كل أجزاء الشجرة ويسهّل رش الأشجار والحفاظ على قوة الأشجار، وإزالة التشوهات البصرية ومتابعة المسطحات الخضراء والحدائق والساحات كتكريب العديد من أشجار النخيل وصيانة ومعالجة المسطحات والحدائق.لافتةً النظر إلى أن هذه الأعمال مستمرة لتحسين المشهد الحضري، وبما يضمن تقديم الخدمات للمرافق العامة.// انتهى //19:51ت م0191