رفحاء 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واستواصل بلدية طلعة التمياط التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية تنفيذ جولاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية المختلفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية كافة على جميع المحلات التجارية والغذائية، واستمراراً لجهود البلدية التفتيشية على الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ضمن الإجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية.وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية والمطاعم للحفاظ على مستويات الصحة العامة.داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.// انتهى //19:58ت م0192