الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري ، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على ستة مقيمين (خمسة من الجنسية اليمنية وباكستاني تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) ، وذلك إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، وتم إيقافهم وضبط ما بحوزتهم من مسروقات، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //20:09ت م0193