عام / شرطة الرياض : القبض على 6 مقيمين إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات
الثلاثاء 1441/10/17 هـ الموافق 2020/06/09 م واس
الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري ، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على ستة مقيمين (خمسة من الجنسية اليمنية وباكستاني تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) ، وذلك إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، وتم إيقافهم وضبط ما بحوزتهم من مسروقات، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
// انتهى //
20:09ت م
0193