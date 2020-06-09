عام / بلدية روضة هباس تواصل أعمال تحسين المشهد الحضري والاصحاح البيئي
الثلاثاء 1441/10/17 هـ الموافق 2020/06/09 م واس
رفحاء 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس
تواصل بلدية روضة هباس التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً بقسم الزراعة تنفيذ أعمال تحسين المشهد الحضري و معالجة التشوه البصري والاصحاح البيئي في مركز روضة هباس من خلال العمل على تقليم وتشذيب الاشجار للحفاظ على المظهر الجمالي ، وزراعة شتلات الاشجار وقص الحشائش وتنظيف أحواض الأشجار .
ويقوم قسم النظافة بإزالة المخلفات وسط الأحياء ، ورفع مخلًفات البناء والأشجار العشوائية ، من أجل الحد من التلوث بمختلف أنواعه.
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22:13ت م
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