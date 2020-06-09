رفحاء 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واستواصل بلدية روضة هباس التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً بقسم الزراعة تنفيذ أعمال تحسين المشهد الحضري و معالجة التشوه البصري والاصحاح البيئي في مركز روضة هباس من خلال العمل على تقليم وتشذيب الاشجار للحفاظ على المظهر الجمالي ، وزراعة شتلات الاشجار وقص الحشائش وتنظيف أحواض الأشجار .ويقوم قسم النظافة بإزالة المخلفات وسط الأحياء ، ورفع مخلًفات البناء والأشجار العشوائية ، من أجل الحد من التلوث بمختلف أنواعه.// انتهى //22:13ت م0215