القاهرة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1385 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 35 حالة، لافتة النظر إلى تعافي 411 من المصابين بفيروس كورونا ,ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 9786 حالة .وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 36829 حالة, فيما بلغ أجمالي عدد الوفيات 1306 وفيات.وبين مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات هي "القاهرة، الجيزة، والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.// انتهى //22:35ت م0220