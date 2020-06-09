الطائف 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف برنامجاً توعوياً للمساهمة مع الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيدا - 19 ) ، وذلك من خلال نشر وسائل توعوية على لوحات الشوارع الرئيسية تحتوي على أهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية منها لبس الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي.وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري ، أن الاستفادة من الوسائل التوعوية في الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والاحترازية الهادفة إلى توعية المجتمع أحد مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .وتأتي هذه البرامج في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية المحققة لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتحظى بمتابعة معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.// انتهى //22:36ت م0221