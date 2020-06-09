عام / الأرصاد : أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان
الثلاثاء 1441/10/17 هـ الموافق 2020/06/09 م واس
الطائف 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة " أضم ، الطائف العرضيات ، ميسان " ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً .
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