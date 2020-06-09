الطائف 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة " أضم ، الطائف العرضيات ، ميسان " ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً .// انتهى //22:37ت م0222