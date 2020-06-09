طريف 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واستواصل بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في قسم الرخص المهنية جولاتها على المحلات والأسواق التجارية لمطابقة بياناتها، وتأكيد الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البلدية.وأوضح قسم الرخص بالبلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 5 مخالفات، حيث البلدية تسعى من خلال الجولات الرقابية الميدانية إلى تعزيز رقابتها الميدانية ومعالجة جميع المخالفات.// انتهى //22:38ت م0223