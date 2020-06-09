الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأتاحت وزارة الصحة خدمة معرفة أماكن " عيادات تطمن " عبر تطبيق "موعد"، حيث توفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن "عيادات تطمن" التي هيأتها الصحة لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، والبالغ عددها 214 عيادة .وأوضحت الصحة أن هذه الخدمة تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون الحجز المباشر، حيث يتم استقباله في المركز الصحي بدون موعد.وأبانت الصحة أن خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق موعد تتم عبر الخطوات التالية " الدخول على تطبيق موعد / اختيار حجز موعد / الضغط على المركز الصحي/ من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة (جميع العيادات) لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت / اختيار عيادة تطمن في المستشفيات أو عيادة تطمن في المراكز وذلك حسب الرغبة / ستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم هذه الخدمة".// انتهى //22:39ت م0224