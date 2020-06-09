الطائف 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسنفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف برنامجاً توعوياً والمساهمة مع الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيدا 19 ) عبر نشر وسائل توعوية في لوحات الطرق والشوارع العامة، تحتوي على أهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ونشر الحرص علىلبس الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي.وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أن الاستفادة من الوسائل التوعوية في الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والاحترازية والهادفة إلى توعية المجتمع أحد مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وتأتي هذه البرامج في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية .// انتهى //22:40ت م0225