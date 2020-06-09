عمّان 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسقرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم استكمال الموسم الكروي الحالي للعام 2020 م، في أغسطس المقبل من دون جمهور، بعد تعليقه منذ أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.وأوضح الاتحاد الأردني في بيان صحفي أنه سيأخذ بعين الاهتمام ترسيخ معايير السلامة العامة لمنظومة اللعبة، إضافة إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية في ذلك الجانب واستناداً إلى التوصيات الصحية، مع الحرص على المراقبة المستمرة للوضع الوبائي في الأردن.وأرجع القرار إلى أهمية عودة النشاط وتماشياً مع رغبات الجماهير، والحرص على تعزيز مؤشرات التطوير الفني والإداري، وبما يصب أيضا بخدمة تحضيرات المنتخبات والأندية للاستحقاقات المقبلة.// انتهى //22:49ت م0226