عام / الولايات المتحدة تسجّل 17,598 إصابة و 550 حالة وفاة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1441/10/17 هـ الموافق 2020/06/09 م واس
واشنطن 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس
أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ 24 ساعة الماضية، تسجيل 17,598 إصابة مؤكدة و 550 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,956,421 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 110,925 حالة وفاة.
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