واشنطن 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ 24 ساعة الماضية، تسجيل 17,598 إصابة مؤكدة و 550 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,956,421 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 110,925 حالة وفاة.// انتهى //22:50ت م0227