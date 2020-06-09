بريدة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الأحد المقبل بداية القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس في التدريب التقني بالقصيم للعام التدريبي القادم إلكترونياً لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى الحاصلين على دبلوم كلية تقنية، و دبلوم كلية اتصالات، و دبلوم تقني من خارج المملكة و دبلوم معاهد الشراكات الإستراتيجية و درجة جامعية متوسطة في العلوم، بالإضافة إلى دبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة و دبلوم تخصصات صحية و دبلوم كلية خدمة المجتمع و دبلوم معاهد التدريب الأهلي و دبلوم المعهد الوطني للتقنية و دبلوم كليات التميز.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن، أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترة الصباحية والفترة المسائية للبنين، في تخصصات ميكانيكا السيارات و دعم نظم الشبكات و البرمجيات و المحاسبة و الإدارة العامة و تخصص قوى وآلات كهربائي، مؤكداً أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //23:18ت م0233