الدرعية 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسالتقى الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش اليوم برئيس البعثة السعودية الإيطالية للتنقيب عن آثار دومة الجندل البروفيسور رومولو لوريتو من جامعة نابولي الإيطالية، وممثل الشأن الثقافي في السفارة الإيطالية بييرو فيتو، وذلك في اجتماع افتراضي عن طريق الاتصال المرئي.واستعرض خلال اللقاء ما أنجزته البعثة السعودية الإيطالية منذ تكوينها في العام 2009م.وشدد الدكتور الحربش على أهمية استمرار العمل المشترك وتوسيع نطاق عمل البعثة لتشمل عدداً أكبر من المواقع الأثرية في المملكة، مؤكدًا حرص هيئة التراث على التوسع في عمليات البحث عن الكنوز الأثرية، ونقل الخبرات الدولية في تقنيات ووسائل العمل الأثري الحديثة، وإشراك طلاب الجامعات السعودية في بعثات المسح والتنقيب الأثرية في المملكة انطلاقاً من رؤية وتوجهات وزارة الثقافة.يُذكر أن البعثة السعودية الإيطالية حققت خلال أحد عشر عاماً من بدء نشاطها إنجازات آثارية مهمة في شمال غرب المملكة، وتركزت جهودها في الفترة الأخيرة على محافظة دومة الجندل بما تمتلكه من عمق تاريخي وكنوز حضارية ثمينة.وتعد البعثة واحدة من مجموعة بعثات عالمية يشارك بها باحثون سعوديون لاكتشاف الآثار في مختلف مدن ومناطق المملكة.// انتهى //23:28ت م0235