الرباط 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلنت الحكومة المغربية اليوم عن تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لمدة شهر إضافي يمتد من يوم غد إلى يوم 10 يوليو القادم، مع التخفيف التدريجي لقيود الحجر الصحي، وذلك في إطار الاستمرار في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد .وأوضحت الحكومة المغربية في بيان لها أنها اتخذت هذا القرار خلال اجتماع استثنائي لتتمكن من اتخاذ تدابير احترازية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات.// انتهى //23:28ت م0236