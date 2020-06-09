بغداد 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسعقد مجلس الوزراء العراقي اليوم جلسة اعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، لبحث ومناقشة العديد من الملفات الداخلية, في مقدمتها التحديات التي تواجه العراق في ظل الظروف الصعبة التي يمربها حاليا، بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية.ونقل بيان صحفي حكومي عن الكاظمي تأكيده خلال الجلسة عزم حكومته على تحقيق الإصلاح الشامل الذي يؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، والحرص على تحقيق الأمن والاستقرار في عموم العراق، مشيراً إلى موافقة المجلس على إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق الحكومي، انسجاما مع مشروع الإصلاح المالي والاقتصادي .وقدّم وزير المالية خلال الجلسة، تقريرا مفصلا عن الوضع المالي الراهن والإصلاحات المالية والاقتصادية المقترحة, كما قدّم وزير الصحة عرضا عن إجراءات وزارته في مواجهة جائحة كورونا.// انتهى //23:33ت م0237