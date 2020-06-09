الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واستستعد الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأحد القادم، لاستقبال طلبات المتدربين الراغبين بالالتحاق في مرحلة البكالوريوس للكليات التقنية بالمنطقة وفقاً للقبول الموحد في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وتتاح فرصة القبول ببرامج البكالوريوس للمتدربين المتفوقين على مستوى الكليات التقنية في جميع محافظات المملكة، حيث تأتي هذه البرامج كتوجه عام للمؤسسة في دعم متفوقي الكليات التقنية والاستفادة من قدراتهم وكفاءاتهم ليتم الوصول بهم إلى أعلى مستويات التعليم والتدريب، مما كان له بالغ الأثر في الحرص التدريبي الواضح للتفوق خلال مرحلة الدبلوم لقبول الالتحاق ببرامج البكالوريوس، كما ساهم بشكل كبير في رفع المستوى التدريبي لدى المؤسسة.وتتخذ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض أفضل الطرق المنهجية لمتابعة الاشراف على هذه البرامج وفق المعايير الدولية.// انتهى //23:51ت م0240