أضم 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، محملة بزخات من البرد وصواعق رعدية ممطرة على محافظة أضم والمراكز التابعة لها شملت سوق العين, والمرقبان، وحقال, وبني هلال, والجائزة, والضهيا, وأتانة, وسلبة, والفحو, وذنباء , وصوانة, والحجرة, وقرى القلاع الأثرية، والمرتفعات الجبلية, وبعض القرى والهجر, سالت على إثرها الأودية والشعاب وأرتوت الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //00:25ت م0242