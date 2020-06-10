واشنطن 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أداءً متبايناً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، حيث شهد المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز 500 انخفاضاً، فيما سجل مؤشر ناسداك مستوىً قياسياً مرتفعاً.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 300.14 نقطة، أو 1.09 بالمئة، إلى 27272.30 نقطة، فيما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 25.21 نقطة، أو 0.78 بالمئة، ليغلق عند 3207.18 نقاط.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 29.01 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 9953.75 نقطة.// انتهى //01:11ت م0245