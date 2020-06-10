عام / رفع تام لحظر التجوال في التوغو
الأربعاء 1441/10/18 هـ الموافق 2020/06/10 م واس
لومي 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس
قررت السلطات التوغولية الرفع الكامل لحظر التجول المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد مع إجبارية ارتداء الكمامات .
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التوغولية اليوم أن هذا الحظر ظل مفروضا منذ أكثر من شهرين كإجراء وقائي لمجابهة انتشار فيروس كورونا في البلاد .
يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في التوغو بلغ وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في البلاد بلغ 433 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس في التوغو.
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