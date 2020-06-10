لومي 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسقررت السلطات التوغولية الرفع الكامل لحظر التجول المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد مع إجبارية ارتداء الكمامات .وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التوغولية اليوم أن هذا الحظر ظل مفروضا منذ أكثر من شهرين كإجراء وقائي لمجابهة انتشار فيروس كورونا في البلاد .يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في التوغو بلغ وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في البلاد بلغ 433 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس في التوغو.// انتهى //02:22ت م0251