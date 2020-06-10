واغادوغو 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلن الجيش البوركيني اليوم، أنه تمكن من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين، وذلك في صده لهجوم ببلدة كيلبو التابعة لمقاطعة سوم بإقليم الساحل البوركيني.وتعيش بوركينافاسو منذ عام 2015 على وقع هجمات إرهابية شبه يومية، تتركز بشكل أساسي في مناطق من الشمال والشمالي الشرقي، وهي المناطق المحاذية لكلٍّ من مالي والنيجر، وتنشط فيها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.// انتهى //02:25ت م0253